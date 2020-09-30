Delikatessen werden zu einer ZerreissprobeJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 5: Delikatessen werden zu einer Zerreissprobe
142 Min.Folge vom 30.09.2020Ab 6
"Fish and Friends" ist das heutige Thema im Teamkochen: Welche Kreationen werden aus Süß-und Salzwasserfischen sowie Schalen-und Krustentieren präsentiert? In der zweiten Runde geht es an die Lieblingsgewürze von 2-Sterne-Koch Christoph Kunz. Zur Auswahl stehen Safran, langer Pfeffer und Kardamom. Im Entscheidungskochen dürfen die Hobbyköche ihr ganzes Können unter Beweis stellen und aus Wintertrüffel, Seeteufelleber und Kaviar echte Delikatessen-Kompositionen zaubern.
The Taste
Genre:Kochen, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen