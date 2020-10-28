Ein tränenreiches FinaleJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 9: Ein tränenreiches Finale
153 Min.Folge vom 28.10.2020Ab 6
Geschmacksexplosionen im großen Finale! In der ersten Runde "Süß oder Herzhaft" schauen gleich zwei ausgezeichnete Gastjuroren auf die Finger unserer Kandidaten. Wer hier besteht, darf im Solokochen zeigen, dass sich Gegensätze anziehen: Welche Kreationen entstehen aus Minze, Feige, Süßkartoffel, Orange und Haselnuss? Das Entscheidungskochen verlangt noch einmal alles ab: Gefordert wird eine vegetarische Vorspeise, ein Hauptgang mit Fisch oder Fleisch sowie ein süßes Dessert.
