Delikatessen werden zu einer Zerreissprobe

SAT.1Staffel 8Folge 5vom 30.09.2020
Folge 5: Delikatessen werden zu einer Zerreissprobe

142 Min.Folge vom 30.09.2020Ab 6

"Fish and Friends" ist das heutige Thema im Teamkochen: Welche Kreationen werden aus Süß-und Salzwasserfischen sowie Schalen-und Krustentieren präsentiert? In der zweiten Runde geht es an die Lieblingsgewürze von 2-Sterne-Koch Christoph Kunz. Zur Auswahl stehen Safran, langer Pfeffer und Kardamom. Im Entscheidungskochen dürfen die Hobbyköche ihr ganzes Können unter Beweis stellen und aus Wintertrüffel, Seeteufelleber und Kaviar echte Delikatessen-Kompositionen zaubern.

