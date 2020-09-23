Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Taste

Perfekte Geschmackspaare

SAT.1Staffel 8Folge 4vom 23.09.2020
Perfekte Geschmackspaare

The Taste

Folge 4: Perfekte Geschmackspaare

134 Min.Folge vom 23.09.2020Ab 6

Heute geht es in die Küche von Gastjurorin Cornelia Poletto, die im Teamkochen der Kombinierkunst der Kandidaten auf den Zahn fühlt. Welche Köstlichkeiten werden aus den mediterranen Geschmackspaaren Pulpo & Salsiccia, Tomate & Mozzarella, Schwein & Gorgonzola sowie Sardine & Aubergine kreiert? Im Solokochen dürfen dann Fregola sarda, Shiitake Pilz und Scholle zum Einsatz kommen, bevor in der Entscheidungsrunde gefüllte Pasta auf den Teller gezaubert werden soll.

SAT.1
