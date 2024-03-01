Zum Inhalt springenBarrierefrei
25 Min.Ab 6

Salene schreit wie am Spieß, als sie ihren geliebten Bray plötzlich vor sich sieht. Sie hält ihn für einen Geist. Ihre Schreie wecken die "Chosen" und geben dem Guardian die Möglichkeit, den Spieß umzudrehen. Es kommt zu einem erbitterten Kampf.

