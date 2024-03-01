The Tribe
Folge 10: Misslungener Rettungsversuch
25 Min.Ab 6
Salene schreit wie am Spieß, als sie ihren geliebten Bray plötzlich vor sich sieht. Sie hält ihn für einen Geist. Ihre Schreie wecken die "Chosen" und geben dem Guardian die Möglichkeit, den Spieß umzudrehen. Es kommt zu einem erbitterten Kampf.
Copyrights:© 1999 Cloud 9 (The Tribe) Limited