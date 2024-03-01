The Tribe
Folge 4: Trudys Prüfung
Der Guardian gibt Trudy die Schuld an Brays "Verrat". Um ihre Treue zu beweisen, will er sie einem teuflischen Test unterziehen. Die Verzweiflung der "Mallrats" wird immer größer, als Ryan fortgebracht wird. Er muss auf den Feldern der Farm arbeiten.
