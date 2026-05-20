The Tribe
Folge 15: Trudys Urteil
25 Min.Ab 6
Die Situation zwischen Trudy und dem Guardian spitzt sich immer weiter zu. Irgendwann eröffnet der Guardian ihr sogar, dass er sie nicht mehr für fähig hält, ihre aktuelle Position innezuhaben. Daraufhin explodiert Trudy und beschimpft den Guardian.
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The Tribe
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Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: 1999 Cloud 9 (The Tribe) Limited