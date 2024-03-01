The Tribe
Folge 2: Die gescheiterte Flucht
25 Min.Ab 6
Lex und Ebony suchen vergebens nach Bray. Der Suchtrupp der "Chosen" hat ihn gefunden und weggebracht. Das erzählt ihnen Pride, der plötzlich aus dem Nichts aufzutauchen scheint. Pride gehört zu einem Stamm, der im Einklang mit der Natur lebt.
