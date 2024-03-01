Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Tribe

Cloe kehrt zurück

RiCStaffel 3Folge 49
Cloe kehrt zurück

The Tribe

Folge 49: Cloe kehrt zurück

25 Min.Ab 6

Jack angelt gerade, als er Schreie hört. Er rettet ein Mädchen vor zwei Jungs und stellt fest, dass es Cloe ist. Die beiden haben sich viel zu erzählen. Cloe will zurück in die Mall, in ihr Zuhause, doch Jack will nichts von den "Mallrats" wissen.

