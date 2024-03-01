The Tribe
Folge 49: Cloe kehrt zurück
25 Min.Ab 6
Jack angelt gerade, als er Schreie hört. Er rettet ein Mädchen vor zwei Jungs und stellt fest, dass es Cloe ist. Die beiden haben sich viel zu erzählen. Cloe will zurück in die Mall, in ihr Zuhause, doch Jack will nichts von den "Mallrats" wissen.
Copyrights:© 1999 Cloud 9 (The Tribe) Limited