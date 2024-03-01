Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 4Folge 52
Folge 52: Das wahre Leben

25 Min.Ab 6

Die "Mallrats" sind bereit, gegen die "Technos" anzutreten. Mega, Jays Kontaktmann bei den "Technos", hat alles vorbereitet. Ebony plagen unterdessen merkwürdige Vorahnungen und Albträume, in denen Zoot immer wieder auftaucht und ihr Angst einjagt.

