The Tribe
Folge 52: Das wahre Leben
25 Min.Ab 6
Die "Mallrats" sind bereit, gegen die "Technos" anzutreten. Mega, Jays Kontaktmann bei den "Technos", hat alles vorbereitet. Ebony plagen unterdessen merkwürdige Vorahnungen und Albträume, in denen Zoot immer wieder auftaucht und ihr Angst einjagt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Tribe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1999 Cloud 9 (The Tribe) Limited