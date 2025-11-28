Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Voice of Germany

Finale

SAT.1Staffel 12Folge 19
Finale

FinaleJetzt kostenlos streamen

The Voice of Germany

Folge 19: Finale

150 Min.Ab 6

Im großen Finale küren die Zuschauer:innen die beste Stimme Deutschlands zu "The Voice of Germany". Wer wird sich gegen alle anderen Gesangstalente durchsetzen und den Titel mit nach Hause holen?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

The Voice of Germany
SAT.1
The Voice of Germany

The Voice of Germany

Alle 5 Staffeln und Folgen