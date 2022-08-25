The Voice of Germany
Folge 3: Blind Audition 3
110 Min.Folge vom 25.08.2022Ab 6
In der dritten Folge sorgen nicht nur die Talente mit ihren Performances für gute Laune, auch die Coaches unterhalten das Publikum mit spontanen Gesangseinlagen. Wessen Strategie geht auf und wer gewinnt den Kampf um die besten Stimmen?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Voice of Germany
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik, Dokumentation
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen