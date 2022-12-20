Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 20.12.2022: Die Gans mit dem Angelhaken
45 Min.Folge vom 20.12.2022Ab 12
Das Leben von Shiba Inu Quinn hängt am seidenen Faden. Der Hund ist aus dem Garten ausgebüxt und wurde prompt von einem Auto angefahren! Per Notoperation versucht Cheftierarzt Dr. Jeff das Leben des Vierbeiners zu retten. Im Gegensatz dazu sind die Gesundheitsbeschwerden von Yorkshire Terrier Lolly hausgemacht. Der Hund wurde derart überfüttert, dass er nun massive Knieprobleme hat. Auch in dieser Folge: Tierarzt Dr. Baier führt zum ersten Mal in seiner Berufslaufbahn eine Operation an einer Wildgans durch. Das Tier hat einen Angelhaken verschluckt und würde ohne Behandlung jämmerlich verenden.
Genre:Reality, Tiere, Medizin
12
