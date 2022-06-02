Von Würstelständen und HelikopterflügenJetzt kostenlos streamen
Tinderreisen
Folge 10: Von Würstelständen und Helikopterflügen
50 Min.Folge vom 02.06.2022Ab 12
Costina und Nanny erleben in Monaco ein absolutes Kontrastprogramm. Charbel holt sich Tipps und Selbstvertrauen für sein kommendes Date und Johnny wartet ewig auf seine Maria.
Genre:Dokumentation, Romanze
Produktion:AT, 2019
12
Copyrights:© ATV