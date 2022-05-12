Tinderreisen
Folge 7: Nathans Geheimnis
50 Min.Folge vom 12.05.2022Ab 12
Johnny hat bei Petra Herzerl in den Augen und Costina hat fast nur noch Augen für ihren Nathan. Währenddessen beeindruckt Sayed Marion mit seinem "Ländle-Englisch" und für Olivia wird's ein unvergessliches erstes Tinder-Date.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tinderreisen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Romanze
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12SEXUALITAET, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ATV