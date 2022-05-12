Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 4Folge 7vom 12.05.2022
Folge 7: Nathans Geheimnis

50 Min.Folge vom 12.05.2022Ab 12

Johnny hat bei Petra Herzerl in den Augen und Costina hat fast nur noch Augen für ihren Nathan. Währenddessen beeindruckt Sayed Marion mit seinem "Ländle-Englisch" und für Olivia wird's ein unvergessliches erstes Tinder-Date.

