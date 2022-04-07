Costinas Traumdate in NizzaJetzt kostenlos streamen
Tinderreisen
Folge 2: Costinas Traumdate in Nizza
50 Min.Folge vom 07.04.2022Ab 12
In Nizza hat Costina ihr erstes Tinderdate mit Nathan. Die beiden scheinen sich gleich gut zu verstehen. Schleppender läufts bei Charbel und seinem Date in Barcelona - und auch Luis hat ein paar Probleme, bei Danijela zu landen...
