Tinderreisen
Folge 8: Bellas Gentleman
51 Min.Folge vom 19.05.2022Ab 12
In der neuen Folge "Tinderreisen" tröstet Luis sich mit Lara über Danijela hinweg, Bella verschaut sich in einen Griechen, Nanny ist auf Bootstour und Daniel erhält eine Abfuhr.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tinderreisen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Romanze
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12SEXUALITAET, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ATV