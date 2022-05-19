Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 4Folge 8vom 19.05.2022
Folge 8: Bellas Gentleman

51 Min.Folge vom 19.05.2022Ab 12

In der neuen Folge "Tinderreisen" tröstet Luis sich mit Lara über Danijela hinweg, Bella verschaut sich in einen Griechen, Nanny ist auf Bootstour und Daniel erhält eine Abfuhr.

