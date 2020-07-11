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Tiny House - Klein, aber oho

HGTVFolge vom 11.07.2020
Von Hawaii nach Kalifornien

Von Hawaii nach KalifornienJetzt kostenlos streamen

Tiny House - Klein, aber oho

Folge vom 11.07.2020: Von Hawaii nach Kalifornien

20 Min.Folge vom 11.07.2020Ab 12

Joy und LaToya wagen den großen Sprung ins kleine Haus: Sie ziehen von Hawaii nach Kalifornien. Um weiterhin schuldenfrei zu leben, soll ihr neues Zuhause ein Tiny House werden. Aber kommen sie wirklich mit so wenig aus? Auf ihren gewohnten Komfort wollen beide nämlich nicht verzichten.

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