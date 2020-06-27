Folge vom 27.06.2020
Zentral mit Party-PotenzialJetzt kostenlos streamen
Tiny House - Klein, aber oho
Folge vom 27.06.2020: Zentral mit Party-Potenzial
20 Min.Folge vom 27.06.2020Ab 12
Begleitet von seinem Kumpel Channing sucht Nils eine Junggesellenbude in Columbus, Ohio. Nils ist offen für alles, solange es schlicht, pflegeleicht und zentral ist. Für sein erstes Eigenheim mit Mitte Zwanzig stehen ihm ganze 120.000 Dollar zur Verfügung.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.