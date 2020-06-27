Folge vom 27.06.2020
Ein Zuhause im Craftsman-StilJetzt kostenlos streamen
Tiny House - Klein, aber oho
Folge vom 27.06.2020: Ein Zuhause im Craftsman-Stil
20 Min.Folge vom 27.06.2020Ab 12
Da Jessica noch ihren Studienkredit abzahlt, wohnt sie mit ihrem Hund Kiwi bei ihrer Mutter. Aber sie möchte endlich etwas Eigenes. Darum sucht Jessica ein Tiny House in Portland, Oregon, im Craftsman-Stil. Doch schnell wird klar: Sie muss ihre hohen Erwartungen zurückschrauben, wenn sie ein passendes Haus finden will.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.