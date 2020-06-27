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Tiny House - Klein, aber oho

HGTVFolge vom 27.06.2020
Ein Zuhause im Craftsman-Stil

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Tiny House - Klein, aber oho

Folge vom 27.06.2020: Ein Zuhause im Craftsman-Stil

20 Min.Folge vom 27.06.2020Ab 12

Da Jessica noch ihren Studienkredit abzahlt, wohnt sie mit ihrem Hund Kiwi bei ihrer Mutter. Aber sie möchte endlich etwas Eigenes. Darum sucht Jessica ein Tiny House in Portland, Oregon, im Craftsman-Stil. Doch schnell wird klar: Sie muss ihre hohen Erwartungen zurückschrauben, wenn sie ein passendes Haus finden will.

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