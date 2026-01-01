Titanen aus Stahl
Vom ausgedienten Militär-Lkw über die Diesellokomotive bis zur zwölf Tonnen schweren Straßenwalze: Die Protagonist:innen dieser Serie teilen eine große Leidenschaft. Sie sind verrückt nach Fahrzeugen. Auf der Suche nach betagten Vehikeln durchstöbern sie Schrottplätze und Scheunen. Wenn es darum geht, wertvolle Raritäten ausfindig zu machen, ist ihnen kein Weg zu weit, kein Hindernis zu groß und kein Fundstück zu alt. Die Schrauber, Verkäufer, Restauratoren und Sammler hauchen den fahrbaren Untersätzen neues Leben ein. Sie retten jedes noch so marode Gefährt. Mit ihrem Know-how machen sie aus Schrott echte Schätze. „Titanen aus Stahl“ zeigt eingefleischte Enthusiasten mit Benzin im Blut.
