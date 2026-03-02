Auf der Jagd nach dem Full PullJetzt kostenlos streamen
Titanen aus Stahl
Folge vom 02.03.2026: Auf der Jagd nach dem Full Pull
45 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12
Bei der Familie Kaiser entscheidet noch echte Handarbeit über Sieg oder Niederlage. Mit ihrem Trecker „Best Solution“ wollen Thomas und seine Söhne Marcus und Christoph im nordrhein-westfälischen Berghausen wichtige Punkte im Titelrennen der Deutschen Meisterschaft im Tractor-Pulling einfahren. Marcus Thiels ausrangiertes Militärboot liegt weiterhin auf dem Trockenen. Einer der beiden Motoren ist defekt. Das Team geht der Sache auf den Grund. Und Museumsbesitzer Mario Tänzer hat zwei seltene Dampfloks ergattert. Doch der Transport kostet Zeit und Nerven.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.