Titanen aus Stahl
Folge vom 09.03.2026: Ein Abschlepper für die Abschlepper
45 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 12
Ein Gefechtsstandpanzer und eine D-44-Panzerabwehrkanone stehen bereit, um in die neue Halle des Ostdeutschen Fahrzeugmuseums einzuziehen. Doch der Weg dorthin ist durch Bauschutt blockiert. Auch das Gewicht der Exponate bereitet Mario Tänzer und seinem Team im Harz Schwierigkeiten. Sascha Hoffmann restauriert in Oberhausen einen Mercedes-Benz 2624 aus den Siebzigerjahren. Das Alter des Kolosses ist ihm deutlich anzusehen. Und der Fuhrpark von Isabella und Chris Fuchs benötigt dringend Verstärkung. Die Abschleppunternehmer:innen prüfen einen MAN auf Herz und Nieren.
Genre:Unterhaltung, Auto
Altersfreigabe:
12
