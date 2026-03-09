Titanen aus Stahl
Folge vom 09.03.2026: Der Lack ist ab
45 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 12
Eine sowjetische D-44 soll nach acht Jahren im Harzer Regen wieder in ihrem alten Glanz erstrahlen. Doch bevor die Panzerabwehrkanone ihren Ehrenplatz in der neuen Ausstellungshalle des Museums in Benneckenstein einnehmen kann, wartet auf Mario Tänzer und sein Team viel Arbeit. Philipp aus dem Hanfbachtal will einen Dodge, Baujahr 1942, wieder zum Leben erwecken. Außerdem benötigt seine Frau einen zuverlässigen fahrbaren Untersatz. Und Marcus Thiel und sein Kollege „Blitzi“ bekommen es in Bremen mit einem Flugzeugschlepper zu tun. Das Vehikel hat offenbar ein Leck.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.