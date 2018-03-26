Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tödliche Stille

TLCFolge vom 26.03.2018
Folge vom 26.03.2018: Reise in einen Albtraum

45 Min.Folge vom 26.03.2018Ab 16

Doug und Rozina Anderson aus Portland beschließen, im August eine kurze Auszeit zu nehmen. Ihr Ziel ist der Jedediah Smith State Park an der kalifornischen Pazifikküste, ein traumhaft schöner Ort und Weltnaturerbe. Hier wollen sie wandern und angeln, bevor sie sich wieder in die Arbeit stürzen müssen. Die beiden schlagen ihr Lager mitten im Wald auf, an einem malerischen Platz, der von Mammutbäumen umgeben ist - und ahnen nicht im Entferntesten, dass sie nicht allein sind. Nachdem sich Doug und Rozina in ihrem Van schlafen gelegt haben, werden sie von einem Fremden geweckt und mit einer Schusswaffe bedroht. Ein grauenvoller Alptraum beginnt.

