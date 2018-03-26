Tödliche Stille
Folge vom 26.03.2018: Reise in einen Albtraum
45 Min.Folge vom 26.03.2018Ab 16
Doug und Rozina Anderson aus Portland beschließen, im August eine kurze Auszeit zu nehmen. Ihr Ziel ist der Jedediah Smith State Park an der kalifornischen Pazifikküste, ein traumhaft schöner Ort und Weltnaturerbe. Hier wollen sie wandern und angeln, bevor sie sich wieder in die Arbeit stürzen müssen. Die beiden schlagen ihr Lager mitten im Wald auf, an einem malerischen Platz, der von Mammutbäumen umgeben ist - und ahnen nicht im Entferntesten, dass sie nicht allein sind. Nachdem sich Doug und Rozina in ihrem Van schlafen gelegt haben, werden sie von einem Fremden geweckt und mit einer Schusswaffe bedroht. Ein grauenvoller Alptraum beginnt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.