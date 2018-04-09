Tödliche Stille
Folge vom 09.04.2018: Tödliche Geschäfte
43 Min.Folge vom 09.04.2018Ab 16
Ethan und seine Freundin Amanda aus Prague, nahe Oklahoma City, wollen bald heiraten. Um die gemeinsame Zukunft finanziell zu festigen, möchte der 19-Jährige ein Stück Land der Familie verkaufen und hat mit Glen Gouker, dem potenziellen Käufer, ein Treffen vereinbart. Doch als Ethan und Amanda bei Goukers abgelegenem Haus eintreffen, scheint alles verlassen. Dann finden sie Glen in einem Schuppen - und das Drama nimmt seinen Lauf: Der Mann schießt Ethan nieder, überwältigt Amanda und vergewaltigt die. Während Ethan um sein Leben ringt, steht Amanda Todesängste aus. Und ihr ist klar: Wenn sie ihrem Peiniger entkommen will, muss sie sofort handeln.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.