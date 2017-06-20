Tödliche Verwandtschaft
Folge vom 20.06.2017: Unter einem Dach
44 Min.Folge vom 20.06.2017Ab 12
Für Geschäftsmann Alfred Ross und seine Frau bedeutet Familie alles. Das aus Italien stammende Paar lebt in Las Vegas und hat zwei Töchter, Papas Liebling Maria Elena und Dolores, das Problemkind. Mit der Zeit geraten die Mädchen heftig aneinander, weil Dolores auf ihre Schwester eifersüchtig ist. Die Streitereien eskalieren und setzten sich auch fort, als die beiden das Elternhaus verlassen und eigene Familien gründen. Doch Dolores kommt mit dem Gesetzt in Konflikt, vernachlässigt ihre Kinder und zieht schließlich wieder beim Vater ein. Als Maria Elenas Leiche wenig später mit einem Kabel um den Hals gefunden wird, gerät Dolores ins Visier der Ermittler.
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Genre:Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4: Warner Bros. Discovery, Inc.