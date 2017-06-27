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Tödliche Verwandtschaft

Eine mörderische Familie

TLCFolge vom 27.06.2017
Eine mörderische Familie

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Tödliche Verwandtschaft

Folge vom 27.06.2017: Eine mörderische Familie

44 Min.Folge vom 27.06.2017Ab 12

Bill Fuss und seine Frau Jackie lieben Kinder und wünschen sich eine große Familie. Doch nach ihre Tochter Margaret können sie keine weiteren Kinder bekommen und entschließen sich zur Adoption: Sie nehmen erst die Brüder Charles und David zu sich, dann die kleine Melissa. Damit soll das Familienglück perfekt sein, doch die Konflikte nehmen zu. Margaret akzeptiert keine adoptierten Geschwister neben sich. Charles entwickelt schon früh paranoide Züge, und heftige Streitigkeiten bestimmen den Alltag. Die vermeintliche Bilderbuch-Familie versinkt in einem Albtraum: Geschwisterkrieg, Inzest und eine verhängnisvolle Affäre, die eine Spirale der Gewalt in Gang setzt.

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