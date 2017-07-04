Tödliche Verwandtschaft
Folge vom 04.07.2017: Mord nach Plan
44 Min.Folge vom 04.07.2017Ab 12
Als Christine den erfolgreichen Augenarzt David Matusiewicz heiratet, hat sie bereits ihre kleine Tochter Katie. In den folgenden Jahren wächst die Familie: Christine bringt mit Laura, Leigh und Karen drei weitere Mädchen zur Welt. Das Leben scheint perfekt, doch dann ziehen Davids Eltern in ihr Haus. Schwiegermutter Lenore reißt das Regiment an sich und nimmt Christine die Kindererziehung aus der Hand. Auch mit David gibt es ständig Auseinandersetzungen, bis Christine schließlich die Scheidung einreicht. Nach der Trennung versucht David, das alleinige Sorgerecht für die Töchter zu erstreiten. Als dieses Vorhaben scheitert, schmiedet er mit Lenore einen teuflischen Plan.
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Genre:Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4: Warner Bros. Discovery, Inc.