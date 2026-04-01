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TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Heftig deftig - Süß backen war gestern

SAT.1Folge vom 01.04.2026
Heftig deftig - Süß backen war gestern

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TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Folge vom 01.04.2026: Heftig deftig - Süß backen war gestern

46 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Heute gibt es im Geschmackscountdown eine deftige Überraschung. Diese Kreationen kennt noch niemand: Von Zimtschnecken-Cheeseburger über Croissant-Pizza oder eine Zitronen-Tarte mit Sojasoße, Krapfen mit Dönerfleisch und Torten aus der Metzgerei - hier ist für jeden etwas dabei.

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