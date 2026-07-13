Lieblingsessen reloaded - alles außer klassisch!Jetzt kostenlos streamen
TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Folge vom 13.07.2026: Lieblingsessen reloaded - alles außer klassisch!
46 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 6
Diese Folge stellt kulinarische Traditionen ordentlich auf den Kopf: Wer sagt, dass Pizza und Pasta immer getrennte Wege gehen müssen? Oder ein Schnitzel nicht gut zu Suppe passt? Und selbst Bratwurst und Kreppel verschmelzen zu einer köstlichen Kombination.
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Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 2020, Season 2020-2021, Season 2024-2026: SAT.1