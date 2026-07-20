Hochgenuss am Haken - Fisch, Krabbe & Co.Jetzt kostenlos streamen
TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Folge vom 20.07.2026: Hochgenuss am Haken - Fisch, Krabbe & Co.
45 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 6
Der Geschmacks-Countdown geht auf kulinarische Kreuzfahrt: Auf dem Speiseplan stehen einige Gerichte der maritimen Menükarte. Neben von Hand gesammeltem Seeigel, Abalone und Hummer aus Kanada, gelten sogar Meeresbewohner aus der Dose als ungeahnte Delikatesse.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 2020, Season 2020-2021, Season 2024-2026: SAT.1 & © Season 2-3: Sat.1