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Totenfrau

Totenfrau (4/6): Mutterliebe

ORF1Staffel 1Folge 4vom 04.04.2026
Totenfrau (4/6): Mutterliebe

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Totenfrau

Folge 4: Totenfrau (4/6): Mutterliebe

47 Min.Folge vom 04.04.2026Ab 12

Zerfressen von Zweifeln unterbricht Blum ihren Rachefeldzug. Doch als ihr Sohn Tim als Druckmittel entführt wird, kennt sie keine Gnade mehr. Während ihre Tochter Nela mit gestohlenem Formaldehyd aus dem Bestattungsinstitut bei einer Party auftrumpfen will, verfolgt Blum eine Spur zu einem weiteren Täter. Es kommt zu einem lebensbedrohlichen Kampf. Besetzung: Anna Maria Mühe (Brünhilde Blum) Felix Klare (Massimo Ricci) Simon Schwarz (Herbert Jaunig) Robert Palfrader (Wilhelm Danzberger) Michou Friesz (Johanna Schönborn) Gregor Bloéb (Bertl Puch) Gerhard Liebmann (Sebastian Hackspiel) Yousef Sweid (Reza Shadid) Hans Uwe Bauer (Karl Thaler) Romina Küper (Dunja) Emilia Pieske (Nela Thaler) Andrea Wenzl (Ute Ricci) Bildquelle: ORF/Mona Film/ Barry Films/Stephan Burchardt

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