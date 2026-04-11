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Traditionsreiches Österreich

Traditionsreiches Österreich: Lieder der Lovara & Bergfeuer Ehrwald

ORF2Staffel 1Folge 8vom 11.04.2026
Traditionsreiches Österreich: Lieder der Lovara & Bergfeuer Ehrwald

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Folge 8: Traditionsreiches Österreich: Lieder der Lovara & Bergfeuer Ehrwald

25 Min.Folge vom 11.04.2026

Seit 2009 schützt die UNESCO in Österreich zahlreiche immaterielle Kulturgüter, etwa Musik oder außergewöhnliches Handwerk. Die Dokumentation zeigt zwei lebendige Beispiele: Die Lieder der Lovara und die Ehrwalder Bergfeuer Menschen, die diese Traditionen mit Leidenschaft pflegen, geben sie an die nächste Generation weiter – abseits von Mainstream und öffentlicher Aufmerksamkeit. Bildquelle: ORF

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