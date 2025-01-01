Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
TRAMITZ and friends

Außerordentliche Kochkünste

ProSiebenStaffel 1Folge 6
Außerordentliche Kochkünste

Außerordentliche KochkünsteJetzt kostenlos streamen

TRAMITZ and friends

Folge 6: Außerordentliche Kochkünste

23 Min.Ab 12

Martin Semmelrogge steht im Boxring und lässt sich von Christian Tramitz coachen – ob das eine gute Idee war? Dafür dreht "Anlageberater" Christoph Maria Herbst Tramitz einen unmöglichen Deal an. Wenig besser ist es, mit Mark Keller im Schützengraben zu liegen. Außerdem wird Christian Tramitz von Helmfried von Lüttichau beim Wildern erwischt und beweist mit Harry Wijnvoord ganz außerordentliche Kochkünste …

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

TRAMITZ and friends
ProSieben
TRAMITZ and friends

TRAMITZ and friends

Alle 3 Staffeln und Folgen