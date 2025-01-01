Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
TRAMITZ and friends

Deutschland sucht den Mega Star

ProSiebenStaffel 1Folge 8
Deutschland sucht den Mega Star

Deutschland sucht den Mega StarJetzt kostenlos streamen

TRAMITZ and friends

Folge 8: Deutschland sucht den Mega Star

24 Min.Ab 12

Christian Tramitz wird diesmal u. a. "lachkräftig" unterstützt von Alexandra Kamp, Barbara Schöneberger, Annette Frier, Frank Zander, Christine Neubauer, Wolke Hegenbarth, Badesalz und Gedeon Burkhard ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

TRAMITZ and friends
ProSieben
TRAMITZ and friends

TRAMITZ and friends

Alle 3 Staffeln und Folgen