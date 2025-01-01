TRAMITZ and friends
Folge 6: Außerordentliche Kochkünste
23 Min.Ab 12
Martin Semmelrogge steht im Boxring und lässt sich von Christian Tramitz coachen – ob das eine gute Idee war? Dafür dreht "Anlageberater" Christoph Maria Herbst Tramitz einen unmöglichen Deal an. Wenig besser ist es, mit Mark Keller im Schützengraben zu liegen. Außerdem wird Christian Tramitz von Helmfried von Lüttichau beim Wildern erwischt und beweist mit Harry Wijnvoord ganz außerordentliche Kochkünste …
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2003
