Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
TRAMITZ and friends

Best-of 1

ProSiebenStaffel 1Folge 11vom 30.01.2026
Best-of 1

Best-of 1Jetzt kostenlos streamen

TRAMITZ and friends

Folge 11: Best-of 1

24 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12

Comedy-Star Christian Tramitz präsentiert heute lustige Sketche - unter anderem mit Christoph Maria Herbst, Annette Frier, Kim Fisher, Christian Clerici und Armin Rohde.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

TRAMITZ and friends
ProSieben
TRAMITZ and friends

TRAMITZ and friends

Alle 3 Staffeln und Folgen