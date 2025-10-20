Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
TRAMITZ and friends

Ein wahres Gag-Feuerwerk

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 20.10.2025
Ein wahres Gag-Feuerwerk

Ein wahres Gag-FeuerwerkJetzt kostenlos streamen

TRAMITZ and friends

Folge 1: Ein wahres Gag-Feuerwerk

22 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12

Christian Tramitz, der Comedy-Star aus der "bullyparade", der Ranger aus "Der Schuh des Manitu", lädt in seiner Comedy-Show "Tramitz and friends" jede Woche zum Mega-Meeting der Star-Elite ein. Dazu holte Tramitz über 50 befreundete Schauspieler, Moderatoren und Comedians vor die Kamera. Mit jedem einzelnen drehte er in Deutschland und Spanien verschiedene Sketche, die er dem Publikum in seiner Sendung präsentiert.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

TRAMITZ and friends
ProSieben
TRAMITZ and friends

TRAMITZ and friends

Alle 3 Staffeln und Folgen