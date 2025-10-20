Ein wahres Gag-FeuerwerkJetzt kostenlos streamen
Folge 1: Ein wahres Gag-Feuerwerk
22 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12
Christian Tramitz, der Comedy-Star aus der "bullyparade", der Ranger aus "Der Schuh des Manitu", lädt in seiner Comedy-Show "Tramitz and friends" jede Woche zum Mega-Meeting der Star-Elite ein. Dazu holte Tramitz über 50 befreundete Schauspieler, Moderatoren und Comedians vor die Kamera. Mit jedem einzelnen drehte er in Deutschland und Spanien verschiedene Sketche, die er dem Publikum in seiner Sendung präsentiert.
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
