Traumhaus am See
Folge vom 09.10.2022: Der Horror-Keller
42 Min.Folge vom 09.10.2022
Port Orchard im Bundesstaat Washington bietet mit seinen vielen Seen Wassersportmöglichkeiten ohne Ende. Hier sucht ein Ehepaar mit drei Kindern nach dem perfekten Ferienhaus am Wasser. Sie wollen eine gemütliche Hütte zu einem traumhaften Rückzugsort für die ganze Familie umbauen und planen für Grundstück und Renovierung 475.000 Dollar ein. Wichtig ist ihnen die direkte Lage am Wasser mit eigenem Steg und mindestens zwei Schlafzimmern. Ihre Maklerin zeigt ihnen zwischen teuren Anwesen die besten Schnäppchen der Gegend.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.