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Traumhaus am See

Aufwachen mit Seeblick

HGTVFolge vom 30.10.2022
Aufwachen mit Seeblick

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Traumhaus am See

Folge vom 30.10.2022: Aufwachen mit Seeblick

45 Min.Folge vom 30.10.2022

Ein Ehepaar ist am Ufer des Smith Lake in Alabama auf Häuserjagd. Sie wünschen sich einen Rückzugsort von ihrem hektischen Leben in Nashville und haben ein Budget von einer halben Million Dollar. Das Haus soll nicht nur Freunde und Familie beherbergen, sondern auch einen perfekten Rahmen bieten, um mit ihren beiden Töchtern Erinnerungen zu schaffen. Die Suche nach einem Haus am Wasser auf einem flachen Grundstück mit ausreichend Platz könnte jedoch einige größere Renovierungsarbeiten erfordern, um es bezahlbar zu machen.

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