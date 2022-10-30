Traumhaus am See
Folge vom 30.10.2022: Aufwachen mit Seeblick
45 Min.Folge vom 30.10.2022
Ein Ehepaar ist am Ufer des Smith Lake in Alabama auf Häuserjagd. Sie wünschen sich einen Rückzugsort von ihrem hektischen Leben in Nashville und haben ein Budget von einer halben Million Dollar. Das Haus soll nicht nur Freunde und Familie beherbergen, sondern auch einen perfekten Rahmen bieten, um mit ihren beiden Töchtern Erinnerungen zu schaffen. Die Suche nach einem Haus am Wasser auf einem flachen Grundstück mit ausreichend Platz könnte jedoch einige größere Renovierungsarbeiten erfordern, um es bezahlbar zu machen.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.