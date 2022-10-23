Traumhaus am See
Folge vom 23.10.2022: Der XXL-Kamin
44 Min.Folge vom 23.10.2022
Ein Ehepaar aus New Jersey möchte sich einen Lebenstraum erfüllen und ein Ferienhaus im südlichen Teil von New York in der Nähe der Familie kaufen. Sie hoffen, ein veraltetes Cottage in ein gemütliches Refugium für ihre junge Familie mit zwei Kindern zu verwandeln, um das Leben am See zu genießen. Am wichtigsten ist ihnen die Lage direkt am Wasser, zudem soll das Haus drei Schlafzimmer und zwei Bäder haben. Außerdem soll es eine riesige Feuerstelle geben. Finden Sie mit ihrer Maklerin die Nadel im Heuhaufen für maximal 400.000 Dollar?
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.