Die längste To-Do-Liste der WeltJetzt kostenlos streamen
Traumhaus SOS - Jasmine hilft
Folge vom 15.02.2021: Die längste To-Do-Liste der Welt
43 Min.Folge vom 15.02.2021Ab 6
Heather und Kevin wollten ihr Traumhaus auf eigene Faust renovieren, doch überschätzten dabei ihr Können. Jetzt leben sie inmitten einer Baustelle mit vielen angefangenen Projekten, die sie alleine nicht abschließen können. Jasmine eilt zur Hilfe, um die halbfertige Küche, das Bad und den Garten in ein schönes Zuhause zu verwandeln, in dem sie sich endlich entspannen und als Familie leben können.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.