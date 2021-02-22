Traumhaus SOS - Jasmine hilft
Folge vom 22.02.2021: Kino im Garten
43 Min.Folge vom 22.02.2021Ab 6
Ozzie und Lauren haben sich mit ihrem Traumhaus-Umbau übernommen: Beide arbeiten Vollzeit und haben zwei Kinder - für die Renovierung ihres Hauses blieb da wenig Zeit. Jasmine hilft ihnen dabei, das Haus mit einem Budget von 65.000 Dollar fertigzustellen. Neben einheitlichen Böden und einer neuen Küche gestaltet die Renovierungsexpertin auch den Garten um. Sie überrascht die Familie mit einer Wohlfühloase inklusive Pool, Palmen und eigenem Heimkino unter freiem Himmel.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.