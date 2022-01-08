Traumhaus SOS - Jasmine hilft
Folge vom 08.01.2022: Land unter
45 Min.Folge vom 08.01.2022Ab 6
Paige und Nathan sparten jahrelang auf ihren großen Traum – ein Eigenheim! Sie kauften ein großzügiges Haus mit einem tollen Garten für ihre drei Kinder. Doch die Renovierungen im Haus gerieten aus dem Ruder, als sich Wasser- und Termitenschäden offenbarten. Mit Kinderbetreuung und einem Vollzeitjob schaffen sie es nicht, das Zuhause ihrer Wünsche fertigzustellen. Designerin Jasmine Roth kommt zur Hilfe. Sie stellt das Badezimmer fertig, renoviert die Böden, gestaltet eine brandneue Küche, einen tollen Kamin und bringt den Garten auf Vordermann. Die kräftigen Farbtöne im Haus tauscht sie gegen helle Naturtöne wie Creme und Weiß. Kann sich die nette Familie endlich wie Zuhause fühlen?
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.