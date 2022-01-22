Traumhaus SOS - Jasmine hilft
Folge vom 22.01.2022: Das Mammut-Projekt
44 Min.Folge vom 22.01.2022Ab 6
Selbst ernannte Handwerker brauchen Hilfe: Nachdem Katrina und Sam ihre wunderschöne Küche und ihr Bad komplett alleine renoviert hatten, wollten sie einen eigenen Anbau zimmern um ihr Haus zu verdoppeln. Doch nach einigen Problemen auf der Baustelle brauchen sie professionelle Unterstützung. Da die beiden davon träumen, bald eine Familie zu gründen, soll in den Anbau ein Kinderzimmer, ein Schlafzimmer und ein Bad mit begehbarem Kleiderschrank. Jasmine rettet die missglückten Anfänge und verwandelt den Anbau in eine luxuriöse Oase im Hotel-Stil und richtet ein traumhaft schönes Kinderzimmer ein.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.