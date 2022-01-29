Traumhaus SOS - Jasmine hilft
Folge vom 29.01.2022: Der DIY-Mann
44 Min.Folge vom 29.01.2022Ab 6
Nach einer missglückten Renovierung und nicht fertiggestellten Projekten ruft Liz nach Hilfe. Ihr Mann Anthony ist zwar ein leidenschaftlicher Heimwerker, doch ebenso ein Amateur: Seine Renovierungskünste endeten meistens in einer riesigen Katastrophe. Jasmine soll deshalb die Küche, das Bad und das Wohnzimmer fertigstellen, sodass die Söhne endlich ihre Freunde einladen können und die Familie ein echtes Zuhause zum Wohlfühlen hat. Auf Jasmins Agenda steht deshalb nicht nur die Renovierung, sondern auch die Gestaltung eines hübschen Interiors.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.