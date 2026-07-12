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Traumweekend mit Sasa Schwarzjirg

Traumweekend in Berlin mit Sasa Schwarzjirg

ORF2Staffel 1Folge 11vom 12.07.2026
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Traumweekend mit Sasa Schwarzjirg

Folge 11: Traumweekend in Berlin mit Sasa Schwarzjirg

25 Min.Folge vom 12.07.2026

Die einst geteilte Stadt ist seit dem Fall der Berliner Mauer im Jahr 1989 wieder die gesamtdeutsche Hauptstadt. Sie pulsiert, ist bunt, multikulturell und voller Geschichten und Geschichte. Sasa Schwarzjirg geht diesen nach, trifft Menschen, die viel über Berlin und die Faszination der Stadt erzählen können. So zum Beispiel die österreichische Modedesignerin Marina Hoermanseder, die Berlin zu ihrem Lebensmittelpunkt gemacht hat und von hier aus Stars und Sternchen in der ganzen Welt einkleidet. Eine Tour zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten wie zum Checkpoint Charlie, dem Mauerpark, oder ins KaDeWe gehören ebenso dazu wie ein kulinarischer Ausflug zu Currywurst mit Pfiff und Kebap Deluxe. Bildquelle: ORF

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