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Traumweekend mit Sasa Schwarzjirg

Traumweekend in Lissabon mit Sasa Schwarzjirg

ORF2Staffel 1Folge 12vom 18.07.2026
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Traumweekend mit Sasa Schwarzjirg

Folge 12: Traumweekend in Lissabon mit Sasa Schwarzjirg

25 Min.Folge vom 18.07.2026

Zwischen Tradition und Moderne entdeckt Sasa Schwarzjirg die faszinierenden Seiten Lissabons. Sie erkundet die Geschichte der berühmten Fliesenfassaden, die lebendige Graffiti-Szene, erlebt einen stimmungsvollen Fado-Abend und kostet die berühmten Pastéis de Nata – ein Streifzug durch Kultur, Kunst und Kulinarik der portugiesischen Hauptstadt. Bildquelle: ORF

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