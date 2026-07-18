Traumweekend in Lissabon mit Sasa SchwarzjirgJetzt kostenlos streamen
Traumweekend mit Sasa Schwarzjirg
Folge 12: Traumweekend in Lissabon mit Sasa Schwarzjirg
25 Min.Folge vom 18.07.2026
Zwischen Tradition und Moderne entdeckt Sasa Schwarzjirg die faszinierenden Seiten Lissabons. Sie erkundet die Geschichte der berühmten Fliesenfassaden, die lebendige Graffiti-Szene, erlebt einen stimmungsvollen Fado-Abend und kostet die berühmten Pastéis de Nata – ein Streifzug durch Kultur, Kunst und Kulinarik der portugiesischen Hauptstadt. Bildquelle: ORF
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Traumweekend mit Sasa Schwarzjirg
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