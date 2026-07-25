Traumweekend in Prag mit Sasa SchwarzjirgJetzt kostenlos streamen
Traumweekend mit Sasa Schwarzjirg
Folge 13: Traumweekend in Prag mit Sasa Schwarzjirg
26 Min.Folge vom 25.07.2026
Prag begeistert mit Geschichte, Kultur und kulinarischen Entdeckungen. Sasa Schwarzjirg erkundet die tschechische Hauptstadt und besucht berühmte Wahrzeichen wie die Karlsbrücke, die Prager Burg und die Aposteluhr. Zwischen Brauereien, traditionellen Spezialitäten, Flohmärkten und den Ständen entlang der Moldau entdeckt sie auch die überraschende Geschichte des beliebten Baumkuchens. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Traumweekend mit Sasa Schwarzjirg
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2