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Traumweekend mit Sasa Schwarzjirg

Traumweekend in Prag mit Sasa Schwarzjirg

ORF2Staffel 1Folge 13vom 25.07.2026
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Traumweekend mit Sasa Schwarzjirg

Folge 13: Traumweekend in Prag mit Sasa Schwarzjirg

26 Min.Folge vom 25.07.2026

Prag begeistert mit Geschichte, Kultur und kulinarischen Entdeckungen. Sasa Schwarzjirg erkundet die tschechische Hauptstadt und besucht berühmte Wahrzeichen wie die Karlsbrücke, die Prager Burg und die Aposteluhr. Zwischen Brauereien, traditionellen Spezialitäten, Flohmärkten und den Ständen entlang der Moldau entdeckt sie auch die überraschende Geschichte des beliebten Baumkuchens. Bildquelle: ORF

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